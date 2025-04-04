«الجودو» يشارك في البطولة العربية بالأردن

اعتمد اتحاد الإمارات للجودو، مشاركة منتخبنا الوطني في البطولة العربية بالأردن، التي تنطلق بعد غدٍ، وتستمر حتى 12 أبريل الجاري، بإشراف الاتحاد العربي.

وتقام البطولة بالتعاون مع الاتحاد الأردني، بمشاركة عشر دول، وتغادر بعثة المنتخب إلى العاصمة الأردنية عمان، بعد غدٍ ، برئاسة محمد جاسم، أمين السر المساعد، مشرف قطاع المراحل العمرية، وتضم المدرب جعفر النخلي.

وتم اختيار ستة لاعبين للمشاركة مع المنتخب في البطولة.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو الرئيس الفخري للاتحاد العربي، أن البطولة تكتسب أهمية خاصة قبل ختام الموسم الرياضي المحلي، حيث يشهد إقامة بطولة كلباء المفتوحة لمختلف المراحل العمرية، يوم 19 أبريل الجاري، بصالة نادي كلباء، وتعقبها بطولة كأس سفير اليابان لدى الدولة، بصالة الاتحاد الجديدة في بني ياس شرق، يوم 26 أبريل.