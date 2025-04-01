«الجودو» يعتمد مشاركة 10 لاعبين في معسكر «جامعة توكاي» اليابانية

أعلن اتحاد الإمارات للجودو اعتماد مشاركة 10 لاعبين (بينهم لاعبة)، في معسكر «جامعة توكاي» اليابانية، خلال الفترة من 7 إلى 22 أبريل المقبل، ويقام المعسكر استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا المقررة في العاصمة التايلاندية بانكوك، خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل المقبل، ضمن اتفاقية التعاون بين اتحاد الإمارات للجودو وجامعة توكاي اليابانية منذ عام 2014، في مجال تبادل المعسكرات والخبرات الرياضية.

تضم القائمة التي اعتمدها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، 14 شخصاً برئاسة الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام، وتضم المدرب فيكتور سيكتروف، ومساعده وأخصائي العلاج الطبيعي، واللاعبين: نارمند بيان، وناجي يزبيك «وزن 66 كجم»، ومحمد يزبيك «73 كجم»، وكريم عبداللطيف «73 كجم»، وطلال شفيلي، وعمر جاد «81 كجم»، وسليمان إبراهيم «90 كجم»، وظفار كوسوف «100 كجم»، وعمر معروف «فوق 100 كجم»، واللاعبة بشيرات خرودي «52 كجم».