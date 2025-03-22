3 نزالات للجودو في «تبليسي غراند سلام» اليوم

يخوض منتخبنا الوطني للجودو، اليوم، ثلاثة نزالات في وزن خفيف المتوسط، ضمن بطولة «تبليسي غراند سلام» 2025، والتي يستضيفها الاتحاد الجورجي، بإشراف الاتحاد الدولي.

وانطلقت منافسات البطولة أمس، في قاعة «قصر الرياضة» الأولمبي في مدينة تبليسي، بمشاركة 385 لاعباً ولاعبة من 52 دولة.

ويواجه اللاعب محمد يزبيك، الذي تم تصعيده لخوض منافسات وزن 73 كغم، عقب إجراءات الميزان التجريبي، بطل ليتوانيا فيتكا وسكاس، ويلتقي ناجي أزيبك في الوزن نفسه مع لاعب فريق الاتحاد الدولي للجودو شابيخانوف سايخان، بينما يخوض اللاعب عمرو جاد نزالاً في وزن 81 كغم، مع بطل طاجيكستان بوزورف بختيار.

ويختتم منتخبنا مشاركته غداً، ضمن منافسات الوزن الثقيل تحت 90 كغم، إذ يلتقي اللاعب سليمان إبراهيم مع الإسباني سانتا ماريا أرون.