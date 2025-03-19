«الجودو» يشيد بإدراج المواي تاي بدورة الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين

أكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أن إدراج رياضة المواي تاي ضمن دورة الألعاب الآسيوية للشباب والمقررة بالبحرين في أكتوبر المقبل، هو نجاح لاتحاد الإمارات للمواي تاي برئاسة عبد الله سعيد النيادي، والذي استطاع أن يضع اللعبة على الطريق الصحيح.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي: في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة وصلت رياضة الإمارات إلى أعلى المستويات، الأمر الذي انعكس على مشاركتها الخارجية وحضورها الدولي، لتأتي إضافة اللعبة ضمن دورة الألعاب الآسيوية مكملة لهذا النجاح.

وأوضح الدرعي، أن جهود عبد الله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، تنعكس دائماً على تميز الرياضة الإماراتية وإحداث نقلة نوعية بها تنقلها إلى العالمية.