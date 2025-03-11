منتخب الجودو يختتم مشاركته في بطولة الجائزة الكبرى بالنمسا

اختتم المنتخب الوطني للجودو، أول من أمس، مشاركته في بطولة الجائزة الكبرى، التي أقيمت في النمسا بمشاركة 427 لاعباً ولاعبة، يمثلون 52 دولة. وأضاف لاعبو المنتخب الوطني 25 نقطة إلى رصيدهم، في إطار برنامج الإعداد والتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو أن النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب الوطني في البطولة تعدّ مكسباً كبيراً في مشوار التأهل الأولمبي، وكذلك قبل المشاركة في بطولة تبليسي غراند سلام، التي تقام في جورجيا خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس الجاري.

وأوضح محمد بن ثعلوب الدرعي، أن مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو يحرص على توفير فرص الاحتكاك كافة لمختلف لاعبي المنتخب الوطني، في إطار المحافظة على الوجود المستمر في البطولات الرياضية.

على جانب آخر، تصل بعثة المنتخب الوطني للجودو اليوم إلى جورجيا استعداداً للمشاركة في بطولة تبليسي، حيث سيقيم المنتخب معسكراً قصيراً قبل انطلاقة منافسات البطولة.