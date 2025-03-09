اتحاد الجودو يعتمد مشاركة المنتخب في بطولة «تبليسي غراند سلام»

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، مشاركة المنتخب الوطني الأول في بطولة «تبليسي غراند سلام» للجودو، التي يستضيفها الاتحاد الجورجي للجودو خلال الفترة من 21 وحتى 23 مارس الجاري، وتأتي ضمن برنامج الإعداد والتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وحدد الاتحاد المشاركة بعدد 4 لاعبين حسب تصنيفهم ومستوى البطولة المقبلة وهم ناجي يزبيك، في وزن تحت 66 كجم، الفائز بذهبية بطولة كازابلانكا الدولية المفتوحة، وكريم عبداللطيف، بوزن تحت 73 كجم، الفائز بذهبية بطولة كازابلانكا أيضاً، وعمرو جاد، الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة «طشقند غراند سلام»، وسليمان إبراهيم، في وزن تحت 90 كجم، الفائز بذهبية بطولة كازابلانكا الدولية المفتوحة.

من جهة أخرى، يختتم منتخبنا الوطني مشاركته اليوم في بطولة الجائزة الكبرى للجودو «غراند بري»، التي ينظمها الاتحاد النمساوي للجودو بمشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة، من 52 دولة بجوائز مالية قدرها 100 ألف يورو.

ويخوض لاعبنا محمد يزبيك، نزالاً مهماً في وزن تحت 73 كجم مع الروماني بورز لوسيان، في الدور التمهيدي.