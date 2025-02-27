منتخب الجودو يترقب قرعة بطولة طشقند غراند سلام للجودو

تجرى، اليوم، عبر تقنية الفيديو، مراسم قرعة بطولة طشقند غراند سلام للجودو، التي تنطلق غداً، وتستمر حتى الثاني من مارس المقبل في أوزبكستان، كثاني بطولات الاتحاد الدولي للجودو لعام 2025.

وتشهد البطولة مشاركة 246 لاعباً ولاعبة «129 لاعبة 117 لاعباً» من 23 دولة حتى الآن، إذ لا يزال باب التسجيل مفتوحاً، وستبدأ منافساتها بنزالات الوزن الخفيف التي تتضمن 3 فئات.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني اللاعبة بشيرات خرودي، التي تشارك في «وزن تحت 52 كجم»، واللاعبين حميد سعيد الشامسي «وزن تحت 60 كجم»، وناجي يزبيك «وزن تحت 66 كجم»، وكريم عبد اللطيف في «وزن تحت 73 كجم»، وراشد المشجري في «وزن تحت 81 كجم».

ويرأس بعثة منتخبنا الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام لاتحاد الإمارات للجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو.

وتضم بطولة طشقند فراند سلام أهم المنتخبات المصنفة عالمياً، وعلى رأسها منتخب اليابان بطل العالم، ومنتخبات فرنسا، وألمانيا، والصين وكرواتيا والبرازيل.