منتخب الجودو يشارك في بطولة النمسا «غراند بري»

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة الجائزة الكبرى «غراند بري» بالنمسا، خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس المقبل.

وتعد بطولة النمسا الثالثة، ضمن مسابقات الاتحاد الدولي 2025، وسجلت قوائمها حتى الآن مشاركة 467 لاعباً ولاعبة من 53 دولة. ووقع الاختيار على لاعبيْن ولاعبة واحدة، للمشاركة في البطولة، وهم نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، ومحمد يزبيك «وزن تحت 73 كجم»، وبشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم». وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد أن لاعبي المنتخب ضمن القائمة الثانية يتابعون استعداداتهم في معسكر أوزبكستان، للمشاركة في بطولة طشقند «غراند سلام»، في الفترة من 28 فبراير الجاري إلى 2 مارس المقبل، بعدد 4 لاعبين ولاعبة هم: حميد سعيد الشامسي «وزن تحت 60 كجم»، وناجي يزبيك «وزن 66 كجم»، وكريم عبداللطيف «وزن تحت 73 كجم»، وراشد المشجري «وزن تحت 81 كجم»، وبشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم».