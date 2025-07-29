«الجودو» يختار 5 لاعبين لبطولة الصين «جراند بري»

أعلن مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو اختيار 5 لاعبين للمشاركة في بطولة الصين «جراند بري»، ( 26 إلى 28 سبتمبر).

وتضم قائمة اللاعبين:علي قسطنطين، وأرمانداك ماندو، وكريم عبد اللطيف وناجي يزبيك، وعمر جاد.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، إن الإعداد للبطولة والفعاليات القادمة، سيبدأ بمعسكر في اليابان، في الفترة من 8 إلى 25 سبتمبر المقبل في «جامعة توكاي»، بالتعاون مع الاتحاد الياباني.

وأوضح أن برنامج الإعداد الأول للمنتخب يبدأ من 10 إلى 20 أغسطس ، بعد استعراض الخطة المقررة من اللجنة الفنية للمنتخب الأول برئاسة الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية أمين السر العام، مشيراً إلى أن هناك مرحلة جديدة من الإعداد تبدأ يوم 10 أكتوبر، استعداداً للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي لعام 2025، بالرياض، في نوفمبر المقبل، وصولاً إلى معسكر آخر بأبوظبي، قبل المشاركة في بطولة أبوظبي «جراند سلام»، من 27 إلى 29 نوفمبر 2025.