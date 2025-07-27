فضية وبرونزية لمنتخب الجودو في منغوليا

أحرز منتخبنا الوطني للجودو فضية وزن تحت 81 كجم وبرونزية وزن تحت 73 كجم في بطولة أولان باتور «غراند سلام - 2025» بمنغوليا التي تواصلت منافساتها بإشراف الاتحاد الدولي للجودو (IJF)، بمشاركة 28 دولة، وشارك منتخب الجودو بـ 5 لاعبين في مختلف الأوزان، وسيكون ختام مشاركة المنتخب اليوم في منافسات الوزن الثقيل تحت 90 كجم، حينما يلتقي لاعبنا سليمان إبراهيم بلاعب منتخب البحرين ساجايبوف في الدور التمهيدي للوزن الذي يضم 20 لاعباً.

وحصل لاعب منتخبنا الوطني الأول للجودو عمر جاد على الميدالية الفضية في وزن تحت 81 كجم إثر خسارته في المباراة النهائية أمام بطل العالم الياباني أوينو يوهي بعد مباراة مثيرة بين اللاعبين، وكان لاعبنا قريباً من الإنجاز الذهبي، وبتلك النتيجة وضع منتخبنا ضمن قائمة الكبار في مشوار التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس.

حصل اللاعب ناجي يزبيك على الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 73 كجم بعد أن تخطى في مشوار التصفيات بطل اليابان وأحد الأسماء المرشحة للفوز بالميدالية الذهبية اللاعب تاكيشي في الدور الثاني، بعد مباراة مثيرة وقوية من اللاعبين، لتضعه القرعة بعد فوزه لملاقاة زميله كريم عبداللطيف الذي تخطى بدوره بكل جدارة بطل منغوليا صاحب الأرض والجمهور اللاعب لخاما انخدول في نفس الوزن، فيما تمكن اللاعب ناجي يزبيك من مواصلة انتصاراته وبلوغ منصة التتويج بتخطي زميله كريم عبداللطيف، ليواجه لاعب منتخب طاجكستان مسعودي أحمد في الدور قبل النهائي للبطولة إلا أنه خسر بفارق النقاط والإرهاق ليحرز الميدالية البرونزية.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد في اتصال هاتفي بالدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام رئيس البعثة، ما تحقق من نتائج رائعة تستحق الإشادة، متمنياً التوفيق للاعب سليمان إبراهيم في ختام مشاركتنا الليلة، والتي تأتي ضمن برنامج الإعداد لبطولة أبوظبي غراند سلام في نوفمبر المقبل.