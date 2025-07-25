نزالات قوية لمنتخب الجودو في أولان باتور «غراند سلام»

أسفرت قرعة بطولة أولان باتور «غراند سلام 2025» للجودو، عن مواجهة قوية أولى في الدور التمهيدي اليوم للاعب منتخبنا الوطني سيميو كونستا في «الوزن الخفيف 60 كجم»، أمام المنغولي نيامسورين مندسايخان.

وأقيمت القرعة، أمس، عبر «تقنية الفيديو»، في العاصمة المنغولية أولان باتور، بحضور الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية، أمين خزينة الاتحاد الدولي.

ويشارك اللاعبان ناجي يزبيك، وكريم عبداللطيف، بعد غد في منافسات خفيف المتوسط وزن تحت 73 كجم، وعمر جاد في وزن تحت 81 كجم، بينما يختتم سليمان إبراهيم مشاركة منتخبنا بعد غدٍ في الوزن الثقيل تحت 90 كجم.

يذكر أن البطولة تشهد مشاركة 236 لاعباً ولاعبة من 28 دولة، وتختتم بعد غدٍ، وجوائزها 154 ألف يورو.