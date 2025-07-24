«الجودو» يبدأ مشوار «أولان باتور» بـ«الوزن الخفيف»

تجرى اليوم قرعة منافسات بطولة أولان باتور «غراند سلام» 2025، للجودو، والتي ينظمها الاتحاد المنغولي، بإشراف الاتحاد الدولي خلال الفترة من 25 إلى 27 يوليو الجاري.

ويستهل منتخبنا الوطني مشاركته في البطولة بمنافسات «الوزن الخفيف» غداً وتضم قائمته 5 لاعبين هم سيميو كونستا «وزن تحت 60 كجم»، وناجي يزبيك، وكريم عبداللطيف «وزن تحت 73 كجم»، وعمر جاد «وزن تحت 81 كجم»، وسليمان إبراهيم «وزن تحت 90 كجم».

وتعتمد قرعة البطولة على التصنيف الدولي للمشاركين لعام 2024، ومستوياتهم لتحديد الأوزان في فئتي الرجال والسيدات، بعد أن تقدم للمشاركة قبل سحب القرعة ، 243 لاعباً ولاعبة من 28 دولة.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، أن المشاركة في البطولة تمثل بداية الإعداد الحقيقي لبطولة أبوظبي «غراند سلام»، والمقررة خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل على صالة «مبادلة أرينا»، بأبوظبي، مع توقعات بمشاركة نحو 100 دولة، بعد انطلاق عمليات التسجيل في موقع الاتحاد الدولي.