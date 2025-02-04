ذهبية وفضية لـ «الجودو» في باريس «غراند سلام»

توج منتخبنا الوطني للجودو، بالميداليتين الذهبية والفضية في ختام مشاركته، ببطولة باريس «غراند سلام» مساء أول من أمس.

وأحرز اللاعب ظفار كوسوف، المركز الأول «وزن تحت 100 كجم»، بعد تفوقه على البرازيلي جونكالفيس ليوناردو الحائز على الفضية، بينما نجح زميله طلال شفيلي في الفوز بالفضية في«وزن تحت 81 كجم» بعد منافسة قوية على الذهبية مع الكندي غوتييه درابو.

وشارك الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية، أمين عام اتحاد الإمارات للجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، رئيس البعثة، في مراسم تتويج الأبطال، بحضور عدد من أعضاء الاتحادين الدولي والفرنسي.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أن دعم القيادة الرشيدة والاهتمام من اللجنة الأولمبية الوطنية، ووزارة الرياضة، ومجلس أبوظبي الرياضي، وراء الإنجازات المتوالية والنتائج الإيجابية للجودو في كافة المحافل الدولية.