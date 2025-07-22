«الجودو» يختتم استعداداته لبطولة منغوليا

أعلن اتحاد الإمارات للجودو اختتام برنامج منتخبنا الوطني في تبليسي، للمشاركة في بطولة أولان باتور «جراند سلام 2025»، من 25 إلى 27 الجاري، بإشراف الاتحاد الدولي.

وأكد الاتحاد وصول بعثة المنتخب إلى منغوليا، لمتابعة برنامج الإعداد، والمشاركة في مراسم القرعة المقررة عبر تقنية الفيديو «الخميس» المقبل.

ويترأس البعثة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام للاتحاد، بينما تضم قائمة المنتخب 5 لاعبين هم سيميو كونستا، «وزن تحت 60 كجم»، وناجي يزبيك، وكريم عبداللطيف، «وزن تحت 73 كجم»، وعمر جاد «وزن تحت 81 كجم»، وسليمان إبراهيم «وزن تحت 90 كجم».