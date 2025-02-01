5 نزالات للجودو في «باريس غراند سلام» اليوم

يخوض منتخبنا الوطني للجودو، اليوم، خمسة نزالات ضمن منافسات «الوزن الخفيف»، في افتتاح بطولة «باريس غراند سلام».

وتشهد الجولة الافتتاحية مشاركة بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كغم»، ونارمند بيان، وناجي كازيبك «وزن تحت 66 كغم»، وكريم عبداللطيف، ومحمد يزبيك «وزن تحت 73 كغم».

ويختتم منتخبنا مشاركته غداً عبر اللاعبين طلال شفيلي «وزن تحت 81 كغم»، وسليمان إبراهيم «وزن تحت 90 كغم»، وظافر كوستوف «وزن تحت 100 كغم».

وينظم الاتحاد الفرنسي البطولة بإشراف الاتحاد الدولي، في قاعة «أكور أرينا باريس»، وتختتم غداً بمنافستي الوزنين المتوسط والثقيل.

وشارك الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي رئيس البعثة، ومدرب المنتخب فيكتور سيكتروف، في قرعة البطولة عبر «تقنية الفيديو».