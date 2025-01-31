قرعة «باريس غراند سلام» للجودو اليوم

تجرى اليوم قرعة بطولة «باريس غراند سلام» الكبرى للجودو، التي ينظمها الاتحاد الفرنسي بإشراف الاتحاد الدولي، غداً وبعد غدٍ، بمشاركة 318 لاعباً ولاعبة من 54 دولة، من بينها 4 دول عربية هي الإمارات، والمغرب، وتونس، ولبنان.

ووصلت بعثة منتخبنا الوطني إلى العاصمة الفرنسية باريس، استعداداً للمشاركة في البطولة، بعد اختتام المعسكر التحضيري في جورجيا، ويترأس البعثة ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام، أمين صندوق الاتحاد الدولي.

وتضم قائمة المنتخب المدرب فيكتور سيكتروف، و7 لاعبين ولاعبة هم نارمند بيان، وناجي كازيبك «وزن تحت 66 كجم»، وكريم عبد اللطيف، ومحمد يزبيك «وزن تحت 73 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وسليمان إبراهيم «وزن تحت 90 كجم»، وظافر كوستوف «وزن تحت 100 كجم»، وبشيرات خروديوزن «تحت 52 كجم».