«أبطال الإمارات للجودو» تنطلق السبت

اعتمد اتحاد الإمارات للجودو، إقامة بطولتي أبطال الإمارات للرجال والشباب للجودو على صالة نادي كلباء الرياضي بعد غدٍ السبت. وكشف الاتحاد، أمس، عن بدء إجراءات الميزان الرسمي للمشاركين في البطولتين غداً، بصالتي نادي كلباء الرياضي والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس تمهيداً لاعتماد القوائم النهائية بعد إغلاق باب التسجيل عبر موقع الاتحاد الرسمي.

وحددت اللائحة الفنية للبطولة، المشاركة المفتوحة للمواطنين في كل وزن من أوزان المنافسات، بينما سمحت بمشاركة لاعب واحد للمقيمين في كل وزن فيما تم تحديد 8 أوزان لفئة الشباب «تحت 55 كجم، وحتى فوق 100 كجم»، بينما تبدأ أوزان الشابات من «وزن تحت 44 كجم، وحتى فوق 78 كجم».

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، أن إقامة المسابقات في الصالات المختلفة بالدولة بدلاً من تنظيمها فقط في صالة الاتحاد الجديدة في منطقة بني ياس، تسهم في اتساع قاعدة المشاركة للمواطنين والمقيمين، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة بإعلان 2025 «عام المجتمع» ضمن سلسلة من الفعاليات والمبادرات المجتمعية، لتعزيز التلاحم بين الأفراد، ودعم قيم المشاركة والوحدة والانتماء.