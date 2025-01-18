300 لاعب ولاعبة يتنافسون في دوري الإمارات للجودو

تنطلق اليوم منافسات بطولة دوري أبطال الإمارات للجودو لفئة الأشبال مواليد 2011 - 2012، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة، في صالة اتحاد الإمارات للجودو في بني ياس شرق.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة، اختتام إجراءات الميزان للمشاركين بصالات الاتحاد في بني ياس، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

وحددت اللجنة الفنية شروط المشاركة للمواطنين والمقيمين بعدد 4 لاعبين بحد أقصى في كل وزن، بالإضافة إلى 4 مواطنين في كل وزن أيضاً، وتم تحديد 11 وزناً لفئة الأشبال، وتبدأ بوزن فوق 81 كجم، وتنتهي بوزن تحت 34 كجم، بينما تشهد فئة الإناث 10 أوزان من فوق 70 كجم، وتنتهى بوزن تحت 32 كجم.