«اتحاد الجودو» يعتمد مشاركة المنتخب في «كازابلانكا الدولية»

اعتمد اتحاد الإمارات للجودو مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة «كازابلانكا الدولية» بالمغرب في الفترة من اليوم إلى 19 يناير الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة 26 دولة من مختلف قارات العالم، وتصل بعثة منتخبنا الوطني إلى الدار البيضاء يوم غد، برئاسة ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام للاتحاد.

وتضم قائمة المنتخب 3 لاعبين من العناصر الشابة هم: ناجي كازيبك «وزن تحت 66 كجم»، وكريم عبداللطيف «وزن تحت 73 كجم»، وسليمان إبراهيم «وزن تحت 90 كجم»، بالإضافة إلى المدرب فيكتور سكرتوف.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أن المجموعة الأخرى من لاعبي المنتخب الأول توجهوا مباشرة بعد معسكر النمسا إلى جورجيا، لاستكمال الاستعدادات الخاصة بالمشاركة في بطولة «باريس غراند سلام»، التي ينظمها الاتحاد الفرنسي يومي الأول والثاني من فبراير المقبل في قاعة «أكور أرينا باريس»، بإشراف الاتحاد الدولي.