اعتماد بعثة الجودو لـ«باريس غراند سلام»

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، تشكيل بعثة منتخب الإمارات المشاركة في بطولة «باريس غراند سلام» للجودو، التي ينظمها الاتحاد الفرنسي يومي الأول والثاني من فبراير المقبل بقاعة «اكور ارينا باريس». ويختتم منتخبنا الأول، اليوم، معسكره التدريبي الذي أقامة في مدينة فيينا النمساوية، قبل التوجه إلى المغرب للمشاركة في بطولة الدار البيضاء الدولية المفتوحة التي تقام يومي 18 و19 يناير الجاري، بمشاركة 3 لاعبين هم: ناجي كازيبك، في وزن تحت 66 كجم، وكريم عبد اللطيف، في وزن تحت 73 كجم، وسليمان إبراهيم، في وزن تحت 90 كجم.

وأوضح اتحاد الإمارات للجودو، أن بعثة منتخبنا المشاركة في بطولة «باريس غراند سلام»، ستضم 7 لاعبين هم: بشارات خرودي، وزن تحت 52 كجم للسيدات، وناجي كازيبك، وزن تحت 66 كجم، وكريم عبداللطيف، في وزن تحت 73 كجم، ومحمد يزبيك، وطلال شفيلي، في وزن تحت 81 كجم، فيما يضم وزن تحت 90 كجم لاعبنا الشاب سليمان إبراهيم، كما يشارك اللاعب ظفار كوسوف، في وزن تحت 100 كجم.