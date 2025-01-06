منتخب الجودو يستعد لـ«باريس غراند سلام» في النمسا

يدشن منتخب الإمارات للجودو، اليوم، معسكره في مدينة فيينا النمساوية حتى الـ12 الجاري، في إطار استعداده للموسم الدولي الجديد 2025، الذي ينطلق ببطولة «باريس غراند سلام» الكبرى في الأول من فبراير المقبل بقاعة «أكور أرينا باريس»، يشارك في المعسكر كل لاعبي المنتخب عقب تماثل المصابين للشفاء التام، وانخرط الجميع في تدريبات الإعداد البدني، كما سيشهد معسكر النمسا تجهيز المنتخب لبطولة «باكو غراند سلام» بأذربيجان حسب رؤية الجهاز الفني الذي يقوده المدرب فيكتور سكرتوف، تطلعاً لحصد المزيد من النقاط المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجليس 2028.