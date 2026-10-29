انطلاق منافسات بطولة أبوظبي «غراند سلام» 2026 للجودو

انطلقت منافسات بطولة أبوظبي«غراند سلام» للجودو 2026، على صالة «مبادلة أرينا» برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين. وتضمنت فعاليات اليوم الأول منافسات الوزن الخفيف، بحضور محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة، وماريوس فايزر، رئيس الاتحاد الدولي، ورؤساء الوفود المشاركة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وتتواصل منافسات البطولة في جولتها الثانية الجمعة بتصفيات الدور التمهيدي لمنافسات وزن خفيف المتوسط، بمشاركة 96 لاعبا ولاعبة، وصولا إلى مباريات الدور النهائي.

ويخوض منتخبنا نزالات مهمة غداً، بداية بتصفيات السيدات التي تشهد لقاء اللاعبة ماشبات بازار مع ريناتا زاخوفا من التشيك تحت «63 كجم»، ومحمد يزبيك مع الفائز من نزال بطل مولدوفا عادل عثمانوف وبطل تركيا جيل أوغلو بلال، وكريم عبد اللطيف مع لاعب منتخب كوسوفو داران سينا في وزن تحت 73 كجم.

ويشهد وزن تحت 81 كجم لقاء اللاعب أرام جورجيان مع بطل روسيا تاسويف عبد الكريم، ثم يختتم منتخبنا جولة اليوم بلقاء اللاعب جورجي إلباكيف مع الروسي سوخوباروف إيغور تحت 81 كجم.

من جهة أخرى أعلن طلال شفيلي لاعب منتخبنا الوطني اعتزاله اللعب الدولي بعد مشوار حافل بالإنجازات من أبرزها برونزية بطولة تبليسي غراند سلام 2024، وبرونزية بطولة أبو ظبي غراند سلام 2025، كما شارك في العديد من البطولات الإقليمية والدولية..وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي بجهوده المميزة، ووجه بالاستفادة من خبراته في الجهاز الفني للمنتخب الأول.