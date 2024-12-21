اعتماد قائمة معسكر الجودو في السعودية

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، القائمة النهائية للمشاركة في معسكر المملكة العربية السعودية، الذي يقام في مكة خلال الفترة من 26 ديسمبر الجاري حتى الرابع من يناير المقبل.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات للمشاركة في البطولات العربية والخليجية والآسيوية للفئات العمرية القادمة لموسم 2025.

ويرأس البعثة محمد جاسم، أمين السر المساعد بالاتحاد، وتضم معه شعبان السيد، المدير الفني للاتحاد، والمدرب جعفر النخلي، وعشرة لاعبين، هم: سالم سيف اليماحي، ومسعود محمد المسماري.

وعبد الله خالد المسماري، وأنس خماس اليماحي، وعبد الله سمير كياني من «نادي الفجيرة للفنون القتالية»، ومحمد وليد النقبي، وحميد عبد الله مراد، وبطي أحمد الهاشمي من «نادي خورفكان»، وحميد سعيد الشامسي، وعلي سعيد الشامسي من «نادي كلباء».