«اتحاد الجودو» يعتمد البرنامج الزمني لمنتخبات العالم في أبوظبي «جراند سلام»

أعلن اتحاد الإمارات للجودو، اعتماد البرنامج الزمني للمنتخبات العالمية المشاركة في بطولة أبوظبي «غراند سلام»، والذي يتضمن التدريبات المقررة، واستقبالها، تمهيدا لانطلاق المنافسات خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وأكد الاتحاد توزيع منتخبات العالم على عدد من الصالات في إمارة أبوظبي، نظرا للترتيبات الجارية الآن في صالة «مبادلة أرينا» التي تحتضن الحدث اعتبارا من الخميس المقبل بنزالات الوزن الخفيف، للمنافسة على النتائج الإيجابية وجوائز البطولة وإجمالها 154 ألف يورو.

وأشار إلى اكتمال جميع الترتيبات الخاصة بإجراء مراسم القرعة ظهر الأربعاء المقبل عبر «تقنية الفيديو»، وتأكيد وصول منتخبات روسيا، وأمريكا، والبرازيل وألمانيا، بالإضافة إلى وفد الاتحاد الدولي على مدار يومي الأحد والاثنين المقبلين عبر مطار زايد الدولي في أبوظبي، ومن ثم الاحتفال بيوم الجودو العالمي بعد إجراء القرعة بحضور وفد الاتحاد الدولي والمنتخبات الشقيقة والصديقة.

وأوضح حرص اللجان العاملة على جميع التدابير التي تستهدف أفضل المعايير الدولية، لإقامة المنافسات، والبرنامج المصاحب للبطولة، وتوفير كافة متطلبات المنتخبات المشاركة وتمكينها من إجراء التدريبات المقررة قبل انطلاق المنافسات.

ومن جهة أخرى، كشف الاتحاد عن استمرار برنامج الإعداد لمنتخبنا الوطني في أبوظبي، وفق الخطة المقررة من قبل الجهاز الفني، قبل خوض منافسات اليوم الافتتاحي للبطولة، بعد مراحل متدرجة من الاستعدادات العالمية نظرا لأهميتها في تعزيز نقاط التأهل الأولمبية.