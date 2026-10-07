«جودو الإمارات» يحرز فضية بطولة العالم بأذربيجان



أحرز محمد بيك، لاعب منتخب الإمارات للجودو، فضية منافسات تحت 73 كجم، ضمن بطولة العالم 2026، المقامة حالياً في أذربيجان بإشراف الاتحاد الدولي. وجاءت الفضية مساء أمس بعد التألق اللافت للاعب منتخبنا خلال تصفيات المجموعة التي ضمت 50 لاعباً من أبرز المصنفين عالمياً، بتخطيه اللاعب المنغولي أودغيريل أورانباير والروماني إيوان دزيتك ثم إلباز يهوناتان بالقاضية «إيبون»، ليتصدر المجموعة ويتأهل إلى الدور النهائي، ثم نجح في تخطي البرازيلي كارنين دانيال، قبل أن يخسر في النهائي أمام البطل الياباني ريوغا تاناكا صاحب الإنجازات العالمية الكبيرة في البطولات المختلفة.



وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أن ما تحقق تتويج للدعم والاهتمام الذي تجده رياضة الإمارات من القيادة الرشيدة، وتوفير مقومات النجاح والتميز في مختلف المحافل القارية والدولية، وهو ما يحفز المنتخبات الوطنية لمضاعفة الجهود وتحقيق الإنجازات.



وأشاد الدرعي بالمستوى المميز للاعب محمد بيك في البطولة والانتصارات المحققة على نخبة الأبطال، وقال إن منتخبنا في صلب المنافسة الحالية من خلال التصفيات المتبقية لحصد المزيد من الميداليات، ونقاط التأهل الأولمبية.