75 نزالاً دولياً للجودو الإماراتي في جورجيا

اعتمد اتحاد الإمارات للجودو 75 نزالاً دولياً لمنتخبنا الوطني أمام منتخبي جورجيا للكبار والأولمبي في المجمع الرياضي بمدينة غوداوري. وقال الاتحاد: إن النزالات الدولية المقررة في جورجيا خلال المعسكر المقام حالياً حتى 15 الجاري تأتي ضمن البرنامج المعتمد حتى نهاية العام الجاري استعداداً للمشاركات المقبلة، ومن أبرزها دورة الألعاب الآسيوية العشرين باليابان خلال الفترة من 19 سبتمبر الحالي إلى 4 أكتوبر المقبل.

وأوضح محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أن برنامج الإعداد للمرحلة المقبلة في جورجيا، يتضمن الاستعدادات أيضاً لبطولة العالم بأذربيجان من 4 إلى 10 أكتوبر، والتي يسبقها برنامج إعداد ختامي آخر بألمانيا، وصولاً إلى بطولة أبوظبي "غراند سلام"، من 29 إلى 31 أكتوبر 2026.

وأضاف محمد بن ثعلوب الدرعي، أن الجهاز الفني اعتمد اختيار 6 لاعبين للمشاركة في بطولة العالم بأذربيجان هم بيان نارمند تحت 66 كجم، ومحمد بيك تحت 66 كجم، وطلال شفيلي تحت 81 كجم، وظفار كوسوف تحت 100 كجم، بالإضافة إلى اللاعبتين بشيرات خرودي تحت 52 كجم، وإليزا ليتيف تحت 78 كجم.