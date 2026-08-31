منتخب الجودو يحصد فضية سويسرا «غراند سلام»

أحرزت إليزا ليتيف، لاعبة منتخب الإمارات للجودو، فضية تحت 78 كجم في بطولة سويسرا «غراند سلام» التي اختتمت أمس. وجاء منتخبنا في المركز الأول عربياً، والخامس آسيوياً والثاني عشر في الترتيب العام للمنتخبات المشاركة من 77 دولة، وعزز رصيد النقاط التأهيلية.

وحصد اللاعبون ناجي يزبك تحت 73 كجم، وجورجي إلباكيف تحت 81 كجم، ومحمد عمر معروف تحت 100 كجم، المركز الخامس في الترتيب بعد تأهلهم إلى الدور النهائي.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أن المشاركة في بطولة سويسرا، تأتي ضمن برنامج الإعداد لدورة الألعاب الآسيوية باليابان خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر المقبلين، ثم بطولة العالم بأذربيجان من 4 إلى 10 أكتوبر المقبل، وصولاً إلى أبوظبي «غراند سلام»، من 29 إلى 31 أكتوبر المقبل.