منتخب الجودو يفتتح لوزان «غراند سلام» بخوض 3 نزالات

يفتتح منتخبنا الوطني للجودو مشاركته ببطولة لوزان «جراند سلام»، بخوض 3 نزالات في وزن خفيف المتوسط السبت المقبل لكل من اللاعبين كريم عبداللطيف وناجي يزبك، تحت 73 كجم، وجورجي إلباكيف، تحت 81 كجم. وتقام البطولة التي يستضيفها الاتحاد السويسري بإشراف الاتحاد الدولي، خلال الفترة من 26 إلى 30 أغسطس الجاري، بمشاركة أصحاب الهمم، لأول مرة بهدف تمكينهم، ودمجهم في المجتمع وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة لهم في مجتمع دامج. وتم الإعلان عن مشاركة أكثر من 530 لاعباً ولاعبة من 78 دولة " حتى الآن"، من بينهم فريق اللاجئين المؤلف من 10 أفراد يمثلون مختلف دول العالم. وتجرى قرعة البطولة غداً الخميس.

بينما تنطلق المنافسات في اليوم التالي بنزالات الوزن الخفيف تحت 48، و52، و57 كجم للسيدات وتحت 60 و66 كجم للرجال. وسيشهد اليوم الختامي الأحد المقبل منافسات الوزن الثقيل بمشاركة لاعبي منتخبنا أرام جورجيان، وطلال شفيلي تحت 90 كجم، وعمر معروف فوق 100 كجم، بينما تنافس اللاعبة إليزا ليتيف تحت 78 كجم.