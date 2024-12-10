«جودو الإمارات» الأول عربياً في طوكيو «غراند سلام»

حصد منتخب الإمارات للجودو، في ختام مشاركته في بطولة طوكيو «غراند سلام»، المركز الأول عربياً والسادس في الترتيب العام، بعد فوزه ببرونزية وزن تحت 52 كجم عبر اللاعبة بشيرات خرودي. وشهدت البطولة، التي تم تنظيمها بصالة طوكيو «متروبوليتان» للألعاب الرياضية في اليابان، مشاركة 44 دولة، ضمن آخر فعاليات الاتحاد الدولي لعام 2024.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، أن المنتخب سيختتم اليوم معسكر إعداده في طوكيو، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إقامة معسكر ختامي في النمسا مطلع يناير المقبل بجانب بعض المنتخبات الأوروبية، استعداداً لبطولة باريس «غراند سلام» التي تقام في الفترة من 31 يناير إلى 2 فبراير المقبلين.