منتخب الجودو يشارك بـ 5 لاعبين في «أولان باتور غراند سلام»

يشارك منتخب الإمارات الوطني الأول للجودو في بطولة «أولان باتور غراند سلام»، التي ينظمها الاتحاد الدولي للجودو، خلال الفترة من 25 إلى 27 يوليو المقبل، في العاصمة المنغولية أولان باتور، وذلك ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى المدرجة في أجندة الاتحاد الدولي.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أن هذه المشاركة تأتي ضمن البرنامج السنوي للمنتخب الأول لعام 2025، والذي يشمل أيضاً استضافة بطولة أبوظبي غراند سلام، خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل.

ويرأس بعثة المنتخب إلى منغوليا الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، وأمين السر العام للاتحاد، وتضم المدرب فيكتور سيكتروف، والطاقم الفني المساعد، إلى جانب خمسة لاعبين ، سيميو كونستا (وزن تحت 60 كجم)، وناجي يزبيك، وكريم عبد اللطيف (وزن تحت 73 كجم)، وعمر جاد (وزن تحت 81 كجم)، وسليمان إبراهيم (وزن تحت 90 كجم).

وأشار محمد بن ثعلوب الدرعي إلى أن المنتخب سيستأنف تدريباته في أبوظبي خلال الأسبوع الأول من يوليو، استعداداً للبطولة، على أن تُجرى مراسم القرعة يوم 24 يوليو، فيما تقام المنافسات بصالة «AICC» اعتباراً من صباح الجمعة الموافق 25 يوليو.