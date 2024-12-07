جودو الإمارات يشارك اليوم في «طوكيو غراند سلام»

تبدأ لاعبة منتخبنا الأول للجودو بشيرات خرودي صباح اليوم مشوارها في بطولة (طوكيو غراند سلام)، على ضوء قرعة البطولة التي جرت أمس، حيث ستواجه بطلة كازاخستان أبيوفا تو لجاناي، وخصصت الفترة المسائية للبطولة للدور النهائي والتتويج.

وتستمر منافسات البطولة حتى مساء يوم غد بمشاركة 274 لاعباً ولاعبة من 44 دولة، من بينهم منتخبنا الذي يشارك باللاعبة بشيرات خرودي المصنفة الأولى في وزن تحت 52 كجم الذي يضم 13 لاعبة من أبرز المصنفات، فيما اعتذر لاعبنا (نارمند بيان) للإصابة. ويشارك منتخبنا في يناير المقبل ببطولة باريس، حيث يسعى خلال موسمه الجديد حصد المزيد من النقاط المؤهلة إلى «أولمبياد لوس أنجلوس 2028».