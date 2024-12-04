«الجودو» يعتمد قائمته لبطولة طوكيو «غراند سلام»

اعتمد اتحاد الإمارات للجودو القائمة المشاركة في بطولة طوكيو «غراند سلام»، التي تقام خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الجاري، بلاعبين هما نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وبشيرات خرودي، «وزن تحت 52 كجم»، وتجرى بعد غد الجمعة مراسم قرعة البطولة عبر «تقنية الفيديو»، بحضور ممثلي الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة، تمهيداً لانطلاقة المنافسات بمشاركة 286 لاعباً ولاعبة من 47 دولة. ووصلت بعثة منتخبنا للجودو، إلى اليابان، أول من أمس، قادمة من جورجيا بعد اختتام معسكر الإعداد، لاستكمال مرحلة الاستعداد النهائية للبطولة.