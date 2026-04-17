«فضية وبرونزية» لجودو الإمارات في «آسيوية الصين»

أحرز منتخبنا الوطني للجودو فضية وبرونزية في الجولة الثانية من بطولة آسيا المقامة حاليا بالصين، على صالة مدينة أوردوس الرياضية، بمشاركة لاعبين من 19 دولة.

وحصد اللاعب محمد بيك، فضية وزن تحت 73 كجم، بعد خسارته في النهائي أمام بطل طاجكستان أسد الله محيي الدين، بالإسكور الذهبي بينما نال زميله ناجي يزبيك برونزية وزن تحت 73 كجم بفوزه على اللاعب الطاجيكي أورويف عبد الولي.

وأثنى محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، على الأداء المميز للمنتخب في البطولة، والمنافسة القوية على المراكز الأولى، مهنئا بحصد الفضية والبرونزية، آملا أن ينجح المنتخب في الوصول إلى الميداليات الذهبية في بقية المنافسات المقررة، وحصد المزيد من النقاط المؤهلة إلى أولمبياد 2028.