3 نزالات لمنتخب الجودو في افتتاح «غراند سلام» بالصين



يفتتح منتخبنا الوطني للجودو الخميس مشاركته في بطولة «غراند سلام» 2026 التي تعقد في الصين، بخوض 3 نزالات في منافسات الوزن الخفيف للرجال والسيدات.



ووضعت قرعة البطولة، التي أجريت الأربعاء، اللاعبة بشيرات خرودي أمام الفائزة من نزال الكورية جونغ والصينية ليو بن «وزن تحت 52 كجم»، واللاعب سيمون قسطنطين «وزن تحت 60 كجم»، مع الفائز من نزال مهرزاد من طاجكستان ويشاي من بوتان، واللاعب نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، أمام بطل منغوليا كازيبيك.



وأكمل منتخبنا الوطني استعداداته للبطولة التي ينظمها الاتحاد الصيني بإشراف الاتحاد الدولي، وتستمر منافساتها حتى السبت المقبل على صالة مدينة أوردوس الرياضية، بمشاركة 197 لاعباً ولاعبة يمثلون 19 دولة، من بينها 3 منتخبات عربية هي الإمارات، والبحرين، وسوريا، وجوائزها 154 ألف يورو.