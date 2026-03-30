«الجودو» يعتمد مشاركة 3 لاعبات في بطولة آسيا بالصين



أعلن اتحاد الجودو اختيار اللاعبة ميثاء عبدالله النيادي «وزن تحت 57 كيلوجراماً»، لمعسكر المنتخب الأول الحالي في «جامعة توكاي» بالعاصمة اليابانية طوكيو تمهيداً لمشاركتها في بطولة آسيا لفردي كبار الجودو، بالصين من 16 إلى 18 أبريل المقبل، إلى جانب اللاعبتين بشيرات خرودي، وإليزا ليتيف. وأكد أن انضمام النيادي للمنتخب بتوصية من الجهاز الفني، نظراً لتطور مستواها الفني، ومشاركتها مع المنتخب في النزالات التنافسية مع المنتخبات والأندية اليابانية استعداداً لبطولة آسيا.



وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، إن انضمام اللاعبة ميثاء النيادي للمنتخب، بجانب اللاعبتين بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كيلوجراماً»، وإليزا ليتيف «وزن تحت 78 كيلوجراماً»، إضافة نوعية لقوة العناصر النسائية، ولا سيما أنها تمارس اللعبة منذ صغرها بتشجيع من أسرتها، ومتواجدة في طوكيو للدراسة وتطوير قدراتها التنافسية، في إطار اتفاقية التعاون مع الاتحاد الياباني، ضمن برنامج استراتيجي يستهدف صناعة بطلة أولمبية حتى التأهل إلى الألعاب الأولمبية 2028.