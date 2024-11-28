منتخب الإمارات للجودو يشارك في بطولة «طوكيو غراند سلام»

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، مشاركة المنتخب الوطني الأول في بطولة «طوكيو غراند سلام» في ختام بطولات الاتحاد الدولي للجودو لعام 2024، التي تقام يومي 7 و8 ديسمبر المقبل في طوكيو، كما تقرر أن يقيم المنتخب معسكراً قصيراً في اليابان على هامش البطولة ذاتها، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة «باريس غراند سلام»، المقرر إقامتها خلال الفترة من 31 يناير إلى 2 فبراير 2025.

وأكد رئيس الاتحاد، أن معسكر الإعداد في طوكيو يأتي في إطار اتفاقية التعاون بين اتحاد الإمارات للجودو وجامعة توكاي اليابانية لتبادل المعسكرات والخبرات، مشيراً إلى أن بعثة منتخب الإمارات للجودو ستغادر إلى اليابان نهاية الأسبوع الحالي، برئاسة ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية الأمين العام لاتحاد الإمارات للجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وأن المنتخب سيمثل في البطولة باللاعبة الدولية بشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم، واللاعب نار بيان في وزن تحت 66 كجم.