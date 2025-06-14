بشيرات خرودي تواجه بطلة منغوليا في مونديال الجودو

أسفرت قرعة بطولة العالم للجودو (OTP Bank)، التي تستضيفها العاصمة المجرية بودابست حالياً، عن مواجهة اللاعبة الإماراتية بشيرات خرودي، لنظيرتها المنغولية لكها سوسوربارام، ضمن منافسات وزن تحت 52 كجم للسيدات، وذلك في الدور التمهيدي للبطولة.

وتعد هذه المواجهة تكراراً للقاء سابق جمع اللاعبتين في ختام بطولة أبوظبي غراند سلام 2024، والتي توّجت خلالها خرودي بالميدالية الذهبية.

كما وضعت القرعة لاعب المنتخب الوطني نارمند بيان، المصنف رقم 21 عالمياً في وزن تحت 66 كجم، في مواجهة اللاعب السنغالي مبوب محمدو المصنف 31، ضمن التصفيات التمهيدية للفئة ذاتها.

ويشارك منتخب الإمارات للجودو في البطولة بكافة أوزان الرجال باستثناء وزن فوق 100 كجم، وذلك بسبب إصابات لاعبينا في هذه الفئة.

وتُقام البطولة في نسختها الـ38 للرجال والـ29 للسيدات، بمشاركة 556 لاعباً ولاعبة من 93 دولة، من بينهم 20 بطلاً أولمبياً و28 بطلاً عالمياً.

وتعد البطولة محطة مهمة ضمن جولات الاتحاد الدولي المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وتبلغ جوائزها المالية الإجمالية مليون يورو، ويتولى إدارة المنافسات 16 حكماً من نخبة حكام الجودو في العالم.