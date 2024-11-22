220 لاعباً ولاعبة يشاركون في بطولة «عيد الاتحاد» للجودو

اعتمد اتحاد الإمارات للجودو، مشاركة 220 لاعباً ولاعبة من فئتي الشباب تحت 21 سنة، والأشبال تحت 15 سنة في بطولة كأس «عيد الاتحاد».

وتنطلق اليوم إجراءات الميزان التجريبي والرسمي للبطولة بمقر الاتحاد في أبوظبي، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، بعدد مفتوح للمشاركة في كل وزن.

وتقام البطولة غداً بصالة الاتحاد الجديدة في بني ياس، وتم اعتماد القائمة النهائية للمشاركة بعد إغلاق باب التسجيل أول من أمس.

ويتنافس لاعبو فئة الأشبال في 11 وزناً تحت 34 كجم، وفوق 81 كجم، بينما تقام منافسات الإناث لهذه الفئة في 10 أوزان تحت 32 كجم وفوق 70 كجم، بينما تم تحديد 8 أوزان للشباب تحت 55 كجم، وفوق 100 كجم، وللإناث من 44 كجم وفوق 78 كجم.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، أن البطولة تتزامن مع مناسبة وطنية غالية على قلوب الجميع، ترسيخاً لقيم الاتحاد وتأسيس الدولة، على يد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وريادتها العالمية في كل المجالات.