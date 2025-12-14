روسيا تتصدر قائمة الميداليات في ختام بطولة العالم للملاكمة بدبي



تصدرت روسيا قائمة الميداليات بإجمالي 13 ميدالية ملونة منها 7 ميداليات ذهبية، وذلك في ختام النسخة الـ23 لبطولة العالم للملاكمة للنخبة الرجال «الإمارات 2025»، التي أقيمت في دبي بإشراف الاتحاد الدولي للملاكمة IBA، وتعد نسخة تاريخية بجوائز مالية غير مسبوقة تبلغ 8 ملايين دولار. ونجح ملاكمو روسيا في إحراز 7 ميداليات ذهبية، و5 فضيات وبرونزية واحدة، ثم كازاخستان التي حصد ملاكموها 3 ميداليات ذهبية وفضية واحدة وبرونزيتين بإجمالي 6 ميداليات، ثم أوزبكستان برصيد 2 ميدالية ذهبية، و4 فضيات و3 برونز بإجمالي 9 ميداليات، في حين حققت أذربيجان الميدالية الذهبية الأخيرة، ليكون رصيدها ميدالية ذهبية واحدة وبرونزيتين بإجمالي 3 ميداليات.



جاء تصدر ملاكمي روسيا الترتيب بعد ليلة استثنائية، أمس السبت، شهدت إقامة 13 نزالاً نهائياً، وتم توزيع جوائز مالية لكل فئة، بواقع 300 ألف دولار للمركز الأول، و150 ألف دولار للمركز الثاني، و75 ألف دولار للمركز الثالث.

وشارك البطل الإماراتي حمزة شيماييف، المتوج بلقب العالم للوزن المتوسط «UFC»، رفقة عدد من أساطير الملاكمة وأبرزهم أرتور بترييف، في تتويج الفائزين بالميداليات الذهبية خلال النزالات النهائية.



على صعيد نتائج النزالات النهائية، تفوق سبحان محمدوف «أذربيجان» على إدموند خودويان «روسيا» في وزن 48 كلغ، وتُوِّج حسن بوي دوسماتوف «أوزبكستان» بذهبية وزن 51 كلغ بعد فوزه على باير باتلاييف «روسيا»، وأحرز ساكن بيبوسينوف «كازاخستان» ذهبية وزن الديك بعد فوزه على فياتشيسلاف روغوزين «روسيا»،



حصد أورازبيك أسيليكولوف «كازاخستان» ذهبية وزن 57 كلغ بفوزه على خسرَفخون رحيموف «طاجيكستان»، وانتزع فسيفولود شومكوف «روسيا» ذهبية وزن 60 كلغ بعد فوزه على عبدالمالك خالوكوف «أوزبكستان»، وتفوق إيليا بوبوف «روسيا» على عمر ليفازا «قيرغيزستان» ليحرز ذهبية وزن 63.5 كلغ، وواصل أسدخوجة مويدينخوجاييف «أوزبكستان» تألقه وفاز بذهبية وزن المتوسط بعد تغلبه على يفغيني كول «روسيا»، وخطف أبلايخان جوسوبوف «كازاخستان» ذهبية وزن 71 كلغ بعد فوزه على سيرغي كولدينكوف «روسيا»، وفي وزن 75 كلغ، تفوق إسماعيل موتسولغوف «روسيا» على صابر جان أكاليكوف «كازاخستان»، أما في وزن 80 كلغ.

فاز دزامبولات بيجاموف «روسيا» على جافوخير أوماتالييف «أوزبكستان»، وتُوِّج شَرَبوتدين أتاييف «روسيا» ملكاً جديداً لوزن 86 كلغ بعد فوزه على أليكسي ألفيوراو «بيلاروسيا»، محققاً لقبه العالمي الثاني على التوالي. في وزن الثقيل، واصل مسلم غاجي محمدوف «روسيا» زحفه القوي ليهزم تورابك حبيب اللهيف «أوزبكستان»، ويحرز لقبه العالمي الثالث.

وفي ختام أمسية دبي، فاز دافيد سوروف «روسيا» في وزن فوق الثقيل على أرمان مخانوف «أوزبكستان» بإيقاف الحكم في الجولة الثانية، ليكون ذلك الإيقاف الوحيد في النهائيات.