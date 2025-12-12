13 نزالاً في ختام بطولة العالم للملاكمة بدبي



تختتم السبت على استاد سوق دبي الحرة للتنس بدبي، منافسات النسخة الـ 23 لبطولة العالم للملاكمة للنخبة الرجال «الإمارات 2025»، وذلك بإقامة 13 نزالاً نهائياً في الحدث الأكبر من نوعه تاريخياً، والذي يقام بإشراف الاتحاد الدولي للملاكمة IBA، وبجوائز مالية غير مسبوقة تبلغ 8 ملايين دولار أمريكي.



ويسبق النزالات النهائية احتضان دبي اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للملاكمة، التي تقام السبت، بمشاركة ممثلي الاتحادات الـ 118 المشاركة في منافسات بطولة العالم.

وتنطلق بعد ذلك النزالات بعد أيام متواصلة من إقامة تصفيات الأدوار التأهيلية، حيث يقام 13 نزالاً على الميداليات الذهبية، بدءاً من وزن تحت الذبابة (46–48 كلج) وصولاً إلى الوزن فوق الثقيل (+92 كلج)، حيث يتنافس أفضل الملاكمين في البطولة لحسم الألقاب العالمية.



وتجمع النزالات، في وزن تحت الذبابة (46–48 كلج) الروسي خودويان إدموند ضد محمدوف سبحان من أذربيجان، وفي وزن الذبابة (48–51 كلج)، الأوزبكي دوستوماتوف حسنباي مع الروسي باتالييف باير، وفي وزن الديك (51–54 كلج) الروسي روغوزين فياتشيسلاف مع الكازاخستاني بيبوسينوف ساكن، وفي وزن الريشة (54–57 كلج) الكازاخستاني أسيلكولوف أورازبيك مع الطاجيكي رحيموف خسرافخور، وفي الوزن الخفيف (57–60 كلج) الأوزبكي خالوكوف عبد الملك مع الروسي شومكوف فسيفولود، وفي الوزن الخفيف المتوسط (60–63.5 كلج) ليفازا عمر من قيرغيزستان مع الروسي بوبوف إيليا، وفي الوزن المتوسط (63.5–67 كلج) الأوزبكي موديينخوجاييف أسدخوجة مع الروسي كول يفغيني، وفي الوزن المتوسط الخفيف (67–71 كلج) الروسي كولدينكوف سيرغي مع الكازاخستاني جوسوبوف أبلايخان، وفي الوزن المتوسط (71–75 كلج) الكازخستاني أككاليليف صابر جان مع الروسي موتسالغوف إسماعيل، وفي الوزن تحت الثقيل (75–80 كلج) الأوزبكي عمّتالييف جاوخير مع الروسي بيجاموف جامبولات، وفي وزن الكروزر (80–86 كلج) الروسي أتاييف شربتدين مع البيلاروسي ألفيوراو أليكسي، وفي الوزن الثقيل (86–92 كلج) الأوزبكي خابولايف تورابيك مع الروسي غادجيماجوميدوف مسلم، وفي الوزن فوق الثقيل (+92 كلج) الأوزبكي مخانوف أرمـان مع الروسي سوروف دافيد.



ستشهد هذه الأمسية تتويج 13 بطلاً عالمياً جديداً، حيث يتنافس الملاكمون على الميداليات الذهبية، والنقاط التصنيفية الدولية، وكتابة أسمائهم في تاريخ الملاكمة العالمية. وتضم النزالات نخبة من أصحاب الميداليات الأولمبية والمصنفين الأوائل، ما يعد الجماهير بليلة استثنائية من القوة والمهارة الفنية.