الإمارات تستضيف مونديال الملاكمة للنخبة الرجال بجوائز تبلغ 8 ملايين دولار



تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة المشهد العالمي لرياضة الملاكمة باستضافة دبي النسخة الـ23 لبطولة العالم للملاكمة للنخبة الرجال «الإمارات 2025»، والتي تقام بإشراف الاتحاد الدولي للملاكمة IBA، وبجوائز مالية غير مسبوقة تبلغ 8 ملايين دولار. وتنطلق فعاليات البطولة رسمياً بإقامة حفل الافتتاح ليلة غدٍ الثلاثاء في استاد سوق دبي الحرة بمنطقة القرهود بدبي، والذي ستكون احتفالات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة، حاضرة في هذا الحفل العالمي، تقديراً لجهود الدولة في دعم وتطوير رياضة الملاكمة على الساحة الدولية، وتحديداً استضافة هذه البطولة العريقة التي انطلقت عام 1974.



ويسبق حفل الافتتاح الاجتماع الفني للملاكمين والاتحادات المشاركة في المنافسات، ومن ثم سحب قرعة البطولة التي تضم 13 فئة وزن رئيسية، متدرجة الأوزان.

وبحسب برنامج البطولة تقام الأدوار التأهيلية بالفترة من 3 إلى 11 ديسمبر الجاري، على أن تقام النزالات النهائية لكل فئة يوم 13 ديسمبر، حيث سيقام أيضاً بذات اليوم، اجتماعات الاتحاد الدولي للملاكمة «كونجرس 2025» بضيافة دبي.



وقال عمر كريمليف، رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة: لا تقتصر بطولة العالم هذه على الأرقام القياسية والجوائز المالية فحسب، بل تهدف إلى منح كل ملاكم، وكل مدرب، وكل اتحاد وطني الاحترام والمكافأة التي يستحقها، وأضاف: ستكون دبي عاصمة الملاكمة العالمية في ديسمبر الجاري، حيث يتنافس الرياضيون من جميع أنحاء العالم على قدم المساواة، مع فرصة لتغيير حياتهم. ويهدف الاتحاد الدولي للملاكمة إلى حماية الملاكمين، وخلق الفرص، وضمان بقاء هذه الرياضة قوةً للوحدة والإنصاف. سيُذكر مهرجان الملاكمة باعتباره اللحظة التي وصلت فيها رياضتنا إلى مستوى جديد.