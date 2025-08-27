الملاكمة في اليابان تقترب من خط النهاية

حذرت لجنة الملاكمة المحترفة في اليابان من إمكانية نهاية هذه الرياضة في البلاد إذا لم تطرأ تعديلات جذرية على السلامة بعد وفاة ملاكمين في نزالين مختلفين، وتوفي الملاكمان اليابانيان بسبب إصابات في الدماغ تعرضا لها في نزالين مختلفين خلال الحدث ذاته في العاصمة طوكيو.

وشارك شيغيتوشي كوتاري في نزال لوزن الريشة السوبر وهيروماسا أوراكاوا في نزال للوزن الخفيف، وكلاهما يبلغان من العمر 28 عاماً، في نفس الحدث في قاعة كوراكوان في الثاني من أغسطس الجاري، وتدرس الهيئات القائمة على الملاكمة اليابانية مجموعة من الإجراءات الجديدة لجعل هذه الرياضة أكثر أماناً، وهناك سلسلة من التدابير الجديدة لجعل هذه الرياضة أكثر أماناً، على غرار القواعد الصارمة المتعلقة بفقدان الوزن السريع للملاكمين، وهو ما يجعل الدماغ أكثر عرضة للنزيف، وتأمل السلطات في الإعلان عن خطط ملموسة الشهر المقبل، خاصة وأن الجميع يدرك الحاجة الملحة للتغيير.