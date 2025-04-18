4 لاعبين يمثلون الإمارات في آسيوية الملاكمة للناشئين بالأردن

أعلن اتحاد الإمارات للملاكمة مشاركة المنتخب الوطني في منافسات البطولة الآسيوية للناشئين والواعدين، التي تنطلق غداً وتستمر حتى 30 أبريل الجاري في العاصمة الأردنية عمان.

ويشارك المنتخب الوطني بأربعة لاعبين هم مروان رئيسي، ويوسف النابلسي، وأحمد مسهل، وعلي المسماري.

وأكد محمد مصبح الشبلي المدير الفني للمنتخب الوطني للملاكمة، جاهزية جميع اللاعبين للمشاركة في البطولة، بعدما خاضوا معسكراً داخلياً خلال الفترة الماضية، إضافة إلى مشاركتهم في عدة بطولات محلية خلال شهر رمضان الماضي.

وأوضح أن الهدف من المشاركة هو صعود منصات التتويج، ورفع اسم دولة الإمارات في هذا المحفل القاري، الذي يضم نخبة اللاعبين في قارة آسيا.