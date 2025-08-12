الاتحاد الياباني يبحث أسباب وفاة ملاكمَين



يعقد الاتحاد الياباني للملاكمة اجتماعاً طارئاً اليوم، حيث تواجه هذه الرياضة في البلاد عاصفة غير مسبوقة عقب وفاة اثنين من الملاكمين في نزالين منفصلين في البطولة ذاتها.



وشارك شيغيتوشي كوتاري في نزال لوزن الريشة السوبر وهيروماسا أوراكاوا في نزال للوزن الخفيف، وكلاهما يبلغان من العمر 28 عاماً، في البطولة ذاتها في قاعة كوراكوان في الثاني من أغسطس. توفيا بعد أيام إثر خضوعهما لجراحة في الدماغ.



ويتعرض الاتحاد الياباني للملاكمة وأصحاب الصالات الرياضية ومشرفون على رياضة «الفن النبيل» لضغوط للتحرك، وسيعقدون اجتماعاً طارئاً اليوم. ومن المتوقع أيضاً أن يجروا محادثات حول السلامة الشهر المقبل، وذلك وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.



وقال تسويوشي ياسوكوتشي، الأمين العام للاتحاد الياباني للملاكمة: «نحن ندرك تماماً مسؤوليتنا كمديرين لهذه الرياضة. سنتخذ كل ما في وسعنا».



وسلّطت وسائل إعلام محلية الضوء على مخاطر جفاف أجسام الملاكمين لإنقاص وزنهم بسرعة قبل إجراء الأوزان. وذكرت صحيفة أساهي شيمبون أن «الجفاف يجعل الدماغ أكثر عرضة للنزيف».

وهذه إحدى القضايا التي يعتزم الاتحاد الياباني للملاكمة مناقشتها مع المدربين.

وذكرت صحيفة نيكان سبورتس «يريدون الاستماع إلى مسؤولي الصالات الرياضية الذين يعملون عن كثب مع الرياضيين حول أمور مثل أساليب إنقاص الوزن والتحضير قبل المباريات، والتي قد تكون مرتبطة سببياً بالوفيات».