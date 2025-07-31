4 لاعبين يمثلون الإمارات في «آسيوية الملاكمة»

يكتمل، اليوم، قوام بعثة منتخب الإمارات للملاكمة، المشاركة في بطولة آسيا لفئتي تحت 19 و22 عاماً، في تايلاند، التي تستمر حتى 12 أغسطس المقبل، بمشاركة 396 ملاكماً من 26 دولة، وينظمها الاتحاد الآسيوي للملاكمة بالتعاون مع الاتحاد العالمي واتحاد الملاكمة التايلاندي.

ويشارك منتخب الإمارات بـ4 ملاكمين، هم: فهد تيمور (وزن 65 كغم)، وعيسى الكردي (وزن 80 كغم)، وبدر السدراني (وزن 60 كغم)، وأورخان أجاييف (وزن 95 كغم).

وأكد محمد مصبح الشبلي، المدير الفني لاتحاد الإمارات للملاكمة، أن المنتخب يشارك بطموح تحقيق نتائج مشرفة والمنافسة على ميدالية.

وأوضح أن البطولة تُعد محطة مهمة ضمن استحقاقات المنتخب المقبلة، وعلى رأسها دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقررة في مملكة البحرين خلال أكتوبر المقبل.