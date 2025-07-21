باكياو يفشل في التغلب على باريوس في نزال العودة عن الاعتزال

فشل أسطورة الملاكمة الفلبيني ماني باكياو، في سن السادسة والأربعين، في انتزاع لقب المجلس العالمي للملاكمة (دبليو بي سي) لوزن المتوسط، بعد غياب دام أربعة أعوام عن الحلبات، بتعادله مع الأمريكي ماريو باريوس، حامل اللقب، في لاس فيغاس.

احتفظ باريوس بحزامه، رغم هيمنة باكياو عليه لعدة جولات، بعدما أظهر روحاً قتالية كبيرة، بالنسبة لملاكم مخضرم، واجه منافساً أصغر منه بـ 16 عاماً، وفي أوج مسيرته.

منح أحد الحكام الأفضلية لباريوس بنتيجة 115 - 113، بينما منح الحكمان الآخران التعادل 114 - 114.

وقد أثارت النتيجة صافرات الاستهجان من الجماهير التي احتشدت في صالة «إم جي إم غراند غاردن أرينا» في لاس فيغاس، وهتفت للملاكم باكياو خلال نزال حامي الوطيس.

فاجأ باكياو عالم الملاكمة في مايو، عندما أعلن أنه يخطط للعودة عن اعتزال دام لأربعة أعوام، من أجل مقارعة باريوس، مستغلاً قاعدة المجلس العالمي للملاكمة، التي تسمح للأبطال السابقين بطلب نزال على اللقب فوراً عند العودة من اعتزال.