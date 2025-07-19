باكياو يسعى إلى تحقيق المفاجأة في نزال العودة عن الاعتزال

يسعى الفلبيني ماني باكياو إلى تحقيق المفاجأة اليوم في لاس فيغاس حين يخوض نزال العودة عن اعتزال دام أربعة أعوام من أجل انتزاع لقب المجلس العالمي للملاكمة «دبليو بي سي» لوزن المتوسط من الأمريكي ماريو باريوس.

فبعد ثلاثين عاماً من خوضه أول نزال احترافي له وهو في السادسة عشرة من عمره، يعود باكياو إلى الحلبة مرة أخرى اليوم وهو في السادسة والأربعين من عمره لخوض الجولة الأخيرة من معركته الطويلة مع الزمن.

وستكون صالة «أم جي إم غراند غاردن أرينا» في لاس فيغاس مسرحاً لعودة باكياو عن الاعتزال ومحاولة إضافة إنجاز آخر.

فاجأ باكياو عالم الملاكمة في مايو عندما أعلن أنه يخطط للعودة عن اعتزال دام لأربعة أعوام من أجل مقارعة باريوس، مستغلاً قاعدة المجلس العالمي للملاكمة التي تسمح للأبطال السابقين بطلب نزال على اللقب فوراً عند العودة من اعتزال.