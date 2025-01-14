دبي تستضيف «دولية الملاكمة العربية» أبريل المقبل

تستضيف دبي البطولة الدولية للملاكمة العربية 30 أبريل المقبل بمشاركة 12 بطل عالم في قاعة كوكاكولا أرينا، بواقع 8 أبطال في منافسات الرجال و4 في منافسات السيدات، وذلك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله، علي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية، وهادي السديري رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية، وحسين حمو مدير شركة ميس ميدل ايست المنظمة للحدث.

وأكد علي عمر أن البطولة الدولية للملاكمة العربية إضافة جديدة لأجندة الفعاليات الرياضية بدبي في العام الجديد، مشيراً إلى أن الحدث سيكون استثنائياً بفضل مشاركة نخبة من الأبطال العالميين، وقال: «يسعدنا أن نتعاون مع الاتحاد الدولي للملاكمة العربية في تنظيم هذا الحدث، حيث يسعى مجلس دبي الرياضي إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام من مختلف المؤسسات والاتحادات المحلية والدولية، ويسرنا الإعلان عن هذه البطولة التي تستضيفها دبي لأول مرة، كما يحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم واستضافة العديد من البطولات الدولية المتنوعة في مختلف الرياضات والبحث عما هو جديد في كل رياضة، حيث ينظم المجلس أكثر من 450 فعالية رياضية متنوعة طوال العام، ونحن على يقين أننا سنكون على موعد مع بطولة استثنائية تدعم البيئة والاستدامة، كما أنها ستشهد أرقاماً قياسية تسجل في موسوعة غينيس، ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذا الحدث الكبير».

وقال هادي السديري: «أشكر مجلس دبي الرياضي على الدعم المستمر للاتحاد الدولي للملاكمة العربية».

وقال حسين حمو: «أشكر مجلس دبي الرياضي على الدعم واستضافة المؤتمر الصحافي، ونسعى إلى تنظيم حدث مميز يليق بمكانة دبي وسيتم تنظيمه سنوياً، وسيكون داعماً للطاقة المستدامة، من منطلق مسؤوليتنا المجتمعية والتزامنا بحماية البيئة وفي إطار التوجهات الحكومية لدعم الاستدامة، وسيكون هذا الحدث هو الأكبر من نوعه».

ونشرت الشركة المنظمة ميس ميدل إيست والشركة الراعية ان بي نورث، برنامج البطولة الذي يتضمن 16 نزالاً.