مواجهة مرتقبة بين دفاليشفيلي ومورايس في «آر إيه أف أبوظبي»



يستعد ميراب دفاليشفيلي، بطل «يو إف سي» السابق في وزن الديك، لخوض نزال أمام النجم البرازيلي مارلون مورايس، المنافس السابق على لقب المنظمة، ضمن بطولة «آر إيه أف أبوظبي»، التي تقام 14 نوفمبر الجاري في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس. ويعود دفاليشفيلي، الملقب بـ«الآلة»، إلى منافسات «آر إيه أف» في مشاركته الرابعة، بعدما حقق فوزين خلال ثلاث مشاركات سابقة.

وكان النجم الجورجي قد استهل مشواره في المنظمة في مايو 2026 بفوز على أسطورة «يو إف سي» فرانكي إدغار بنتيجة 12-1، نال على إثره جائزة أفضل أداء في الأمسية، إذ كان قد واصل تألقه في يوليو الماضي خلال بطولة «آر إيه أف جورجيا»، عندما حقق فوزاً مثيراً على هنري سيهودو، البطل الأولمبي وبطل «يو إف سي» السابق في فئتين وزنيتين، بعدما نجح في قلب تأخره بنتيجة 8-0 إلى انتصار بنتيجة 11-8، ليحصد جائزة أفضل نزال في الأمسية.



ويخوض مورايس أولى نزالاته في «آر إيه أف»، حاملاً معه خبرة واسعة في الفنون القتالية المختلطة، بعدما سبق له التتويج بلقب وزن الديك في منظمة «وورلد سيريز أوف فايتينغ» (WSOF)، والدفاع عنه 5 مرات.



وكان النجم البرازيلي قد التقى دفاليشفيلي في سبتمبر 2021، خلال بطولة «يو إف سي 266»، في مواجهة انتهت بفوز المقاتل الجورجي بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثانية.



وقال دفاليشفيلي: «أتطلع للعودة إلى أبوظبي والمشاركة في أولى بطولات»آر إيه أف«في منطقة الشرق الأوسط. تتمتع أبوظبي بواحد من أفضل جماهير الرياضات القتالية في العالم، والأجواء فيها دائماً استثنائية، مضيفًا:»أعشق المصارعة والمنافسة، وأنا مستعد لمواجهة أي خصم. هدفي تحقيق الفوز وتقديم نزال ممتع للجماهير يوم 14 نوفمبر.



وتضيف هذه المواجهة مزيداً من الإثارة إلى بطاقة نزالات»آر إيه أف أبوظبي«، التي يتصدرها النزال الرئيسي بين حمزة شيماييف وكولبي كوفينغتون على لقب»آر إيه أف" لفئة كروزر ويت كروس أوفر.



كما تشهد البطولة مشاركة نخبة من أبرز نجوم المصارعة والفنون القتالية المختلطة، من بينهم أرمان تساروكيان ونيمان غرايسي وعمر نورمحمدوف وأوريجاه فابر وكايل سنايدر وجوليانا بينيا.



وينضم هذا النزال، الذي يقام ضمن فئة «كاتش ويت كروس أوفر»، إلى قائمة المواجهات المرتقبة في أولى بطولات منظمة «ريل أمريكان فري ستايل» بمنطقة الشرق الأوسط.