دبي تستضيف أول نزال احترافي للملاكم العالمي جيك بول 24 ديسمبر

تستضيف دبي، يوم 24 ديسمبر المقبل، النزال المرتقب لنجم الملاكمة العالمي جيك بول، الذي يعود إلى الحلبة للمرة الأولى منذ مواجهته أمام بطل العالم السابق في الوزن الثقيل أنتوني جوشوا، وذلك ضمن حدث رياضي عالمي تنظمه شركة «موست فاليوابل بروموشنز» «MVP»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

ويشكل الحدث، الظهور الاحترافي الأول لجيك بول في دبي، في خطوة تعكس مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية والترفيهية، وقدرتها على استقطاب نجوم الرياضة والجماهير من مختلف أنحاء العالم. ومن المقرر الإعلان عن منافس بول والتفاصيل الإضافية للحدث خلال الأسابيع المقبلة.

ويعود بول، الذي يمتلك سجلاً احترافياً يتضمن 12 انتصاراً مقابل خسارتين، منها 7 انتصارات بالضربة القاضية، إلى المنافسات بعد نحو عام من مواجهته أمام أنتوني جوشوا في ديسمبر 2025، والتي تعرض خلالها لكسر في الفك.

وأكد جيك بول تطلعه للعودة إلى الحلبة من دبي، مشيراً إلى أن الإمارة تمثل المكان المثالي لبدء فصل جديد في مسيرته الرياضية، بما تتميز به من طموح ورؤية تتجاوز الحدود التقليدية.

من جانبه، أكد خلفان جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أن دبي تواصل تعزيز مكانتها وجهة عالمية مفضلة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، من خلال استقطاب نخبة الرياضيين والمنظمين والجماهير من مختلف أنحاء العالم.

وقال إن النمو المتواصل في أجندة دبي للبطولات والفعاليات الرياضية الدولية يعكس الثقة العالمية بقدرات الإمارة على تنظيم أحداث استثنائية، مشيراً إلى أن استضافة عودة جيك بول إلى حلبة الملاكمة تمثل إضافة نوعية إلى هذه الأجندة.

وأضاف خلفان جمعة بلهول: أن التعاون بين مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركة «موست فاليوابل بروموشنز» يسهم في تقديم حدث يحظى باهتمام عالمي واسع، ويعزز طموحات دبي في الإسهام بصياغة مستقبل الرياضة على المستوى الدولي.

بدوره، أكد ناكيسا بيداريان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «موست فاليوابل بروموشنز»، أن عودة جيك بول إلى المنافسات بعد الإصابة التي تعرض لها تعكس شغفه برياضة الملاكمة وإصراره على مواصلة مسيرته الاحترافية.

وأوضح أن الحدث يتجاوز كونه مجرد نزال رياضي، ليشكل مناسبة عالمية تجمع الرياضة والترفيه في واحدة من أبرز الوجهات الدولية، لافتاً إلى أن الشركة تعمل على اختيار منافس يتناسب مع أهمية عودة بول، على أن يُعلن عن اسمه خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن تنظيم الحدث في دبي يعكس أهمية الشراكة مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ودورها في استقطاب الفعاليات الرياضية الكبرى إلى دولة الإمارات.

وتأتي استضافة النزال في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز حضور دبي على خريطة الرياضة العالمية، وترسيخ مكانتها مركزاً دولياً لرياضات النزالات والفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى.

يذكر أن جيك بول يعد من أبرز الأسماء الجماهيرية في الملاكمة الاحترافية، حيث استقطبت مواجهته أمام مايك تايسون في نوفمبر 2024 نحو 125 مليون مشاهد عالمياً، فيما سجلت مواجهته أمام أنتوني جوشوا في ديسمبر 2025 نحو 33 مليون مشاهد، وفقاً للأرقام التي أعلنتها الشركة المنظمة.

كما يأتي الحدث في إطار التوسع الدولي لشركة «موست فاليوابل بروموشنز» في رياضات الملاكمة والفنون القتالية المختلطة، عقب اندماجها مع رابطة المقاتلين المحترفين «PFL»، بما يعزز فرص استقطاب نخبة الرياضيين وتنظيم المزيد من الأحداث العالمية.